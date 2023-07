Roma, ufficiale la cessione di Reynolds al Westerlo

Ufficiale Reynolds al Westerlo, il comunicato della Roma

Ufficializzata dalla Roma la cessione di Bryan Reynolds al KVC Westerlo. L'esterno destro statunitense approda al club belga, stavolta a titolo definitivo, dopo il prestito nell'ultima stagione in cui ha totalizzato 34 presenze con un bottino di 1 gol e 5 assist. Non indimenticabile l'esperienza di Reynolds alla Roma, che adesso è pronto a ripartire dal Westerlo con un contratto quadriennale. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l’esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell’ultima stagione proprio al Westerlo. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera".