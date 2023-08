Mourinho, nuovo messaggio alla Roma: l'indizio è nella foto di squadra

Mourinho, il messaggio alla Roma nella foto di gruppo

In posa insieme a tutta la squadra, allo staff e ai collaboratori, José Mourinho lascia uno spazio vuoto tra lui e i calciatori alla sua destra tra i quali Mancini, che finge di stringere la mano a un fantomatico compagno. Un posto che sembra esser stato lasciato 'libero' per l'attaccante atteso dallo 'Special One', che sogna ancora Alvaro Morata e già nei giorni scorsi ha lasciato intendere attraverso alcuni 'indizi' social quale sia la sua preferenza. Questa almeno è l'interpretazione dei tifosi giallorossi: "Immagino Mourinho abbracci l'attaccante che non abbiamo" scrive qualcuno, "Mou e Mancio che danno la mano al nostro attaccante" ribadisce un altro mentre c'è chi sprona la società ad accontentare il portoghese: "E stiamo ancora senza attaccanti...". E la palla ora passa a Tiago Pinto...