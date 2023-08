Roma-Santos, braccio di ferro per Marcos Leonardo. Falcao: "Offerta bassa"

La Roma vuole Marcos Leonardo ma la trattativa con il Santos non è certo facile. La società giallorossa ha messo sul piatto 10 milioni più 8 di bonus, un'offerta che però sembra non bastare al club brasiliano. Il nodo che ha innescato il braccio di ferro risiede nei bonus, non tutti facilmente raggiungibili, ma soprattutto nelle modalità di pagamento, questione su cui sta lavorando Pimenta. La Roma vorrebbe, in caso di accordo, pagare una prima parte a dicembre e il resto dei 10 milioni nel 2024 rateizzando quindi la somma.