Marcos Leonardo vuole la Roma: l'indizio di mercato dal Brasile

ROMA - La Roma e Marcos Leonardo sono sempre più vicini. Non solo alla luce del rilancio. L'attaccante brasiliano, corteggiato dal club giallorosso, ha forzato la mano con il Santos perché ha deciso di non allenarsi. O meglio: si è presentato nel quartier generale ma non è sceso in campo insieme al resto della squadra. Il ragazzo, secondo quello che si dice in Brasile, vuole che la sua situazione si risolva e vuole essere venduto il prima possibile.