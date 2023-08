Roma, colpo per il futuro: ecco Solbes, il baby “Apache”

ROMA - Un attaccante anche per il settore giovanile. È atteso in città tra oggi e domani per la firma Ricardo Solbes, figlio d’arte (il papà giocava in Argentina), che arriva dal Defensa y Justicia, dove ha già esordito in prima squadra nonostante i suoi 17 anni compiuti da un mese. Solbes di mestiere fa la punta ma può essere impiegato anche largo nel tridente. Sarà accompagnato dall’agente e intermediario Nicolas Spolli, ex difensore che in carriera ha vissuto una breve parentesi nella Roma. Particolare il soprannome di Solbes, che si porta dietro da quando è piccolo: in Argentina lo chiamano “Apache”, proprio come Carlos Tevez. Lo ricorda sia per il fiuto del gol che per l’altezza. Solbes, infatti, non arriva a 1.75 cm. Il ragazzo nei giorni scorsi aveva lasciato diversi indizi suoi social, in particolare una foto dove era di spalle con una valigia in mano. Destinazione Roma? Adesso è una certezza. La trattativa è stata abbastanza rapida per il talento argentino. Da verificare però in quale squadra giocherà inizialmente. Essendo un classe 2006 potrebbe essere aggregato sia con la Primavera di Guidi (la concorrenza è molto fitta lì davanti) sia con l’Under 18 di Tanrivermis.