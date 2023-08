Matic, un altro giallo Instagram: ecco cosa ha pubblicato la moglie

ROMA - In casa giallorossa continua a tenere banco il caso legato a Nemanja Matic . Il centrocampista serbo, ritenuto uno dei leader del centrocampo e dello spogliatoio, potrebbe a sorpresa lasciare la Roma . C'è infatti il forte interesse del Rennes , che ha offerto al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno a circa tre milioni di euro netti a stagione. Il caso, scoppiato il 2 agosto in Portogallo con l’umore del centrocampista che è cambiato totalmente, diventa sempre più complicato, con un altro giallo su Instagram.

Matic, altro giallo su Instagram: cosa è successo

Lo stesso Matic aveva rotto il silenzio sui social postando una foto del Colosseo senza nessuna parola a corredo. Ora un nuovo giallo, stavolta pubblicato dalla moglie Aleksandra Pavic, che ha postato un'altra foto del Colosseo insieme al marito. Possibile che si tratti di un semplice post innocuo, ma è pur vero che si tratta dello stesso soggetto postato per ben due giorni di fila. Impossibile non pensare a qualche sorta di messaggio, sul quale i tifosi giallorossi si sono divisi: c'è chi lo vede come un messaggio d'amore alla città, pensando alla sua permanenza, e chi invece lo vede come un possibile post d'addio.