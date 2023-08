Renato Sanches alla Roma, è fatta: i dettagli dell'accordo e cosa manca

La storia corre veloce tra i campi di Trigoria, quelli di Parigi, il Colosseo e la terrazza di Zuma. In mezzo tre giocatori e le rispettive famiglie. Uno, Renato Sanches, è ormai un fuori rosa al Psg e verrà sicuramente a Roma: restano da limare alcuni dettagli tra le due società ma i rapporti sono talmente buoni che tutti sono convinti che non ci saranno problemi e arriverà a breve in prestito oneroso (un milione la cifra). Un altro, Nemanja Matic, a Roma ci sta e sembra ci viva bene, per questo tutti sono rimasti spiazzati dalla sua volontà di cambiare. Motivi familiari o professionali che siano, ieri da una parte non si è allenato (ancora una volta), dall’altra ha fatto l’ennesima passeggiata al Colosseo con cena da Zuma.