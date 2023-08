Matic a Trigoria, il confronto con la Roma: cos'è successo

La situazione Matic si fa sempre più complicata. Ieri dalla Serbia arrivava la voce secondo la quale lui e Pinto avrebbero avuto un accordo sulla parola al momento del rinnovo: il gm, in caso di offerta pluriennale, lo avrebbe lasciato partire. A zero. Ipotesi che appare inverosimile perché se Matic andasse via con la risoluzione la Roma perderebbbe i benefici del decreto crescita. Non solo: un conto è chiedere di essere ceduto a giugno, un altro a due settimane dall’inizio del campionato. In questo senso, poi, il Rennes continua a non fare offerte ufficiali alla Roma. E quindi la situazione, in un senso o nell’altro, fatica a sbloccarsi. A meno che le foto pubblicate dalla moglie di Matic, Aleksandra, non vogliano dire qualcosa di più: da giorni si vocifera di presunti problemi di coppia, perché Roma sa essere grande città ma anche piccolo paese, e magari le i foto sono state solo una risposta a queste insinuazioni. Per capire se ci sia anche un retropensiero di mercato bisogna aspettare. Ieri Matic ha avuto un confronto a Trigoria con la dirigenza, per capire come uscire da questa situazione. La dinamica è chiara: o il giocatore porta un’offerta del Rennes, oppure resta a Roma e dovrà cercare di ricucire il rapporto con Mourinho e i giocatori, delusi dal suo atteggiamento.