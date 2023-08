Beltran, la reazione social dei tifosi della Roma dopo l'affare sfumato

ROMA - La Roma ha provato a inserirsi tra la Fiorentina e Beltran , ma il blitz si è rivelato un buco nell'acqua. Non solo. La dirigenza viola, infastidita, ha telefonato a Tiago Pinto per sottolineare il disappunto per l'offerta presentata al giocatore in extremis.

Beltan alla Fiorentina, i tifosi della Roma sui social

Ironia, tanta. Delusione in misura uguale. I tifosi della Roma su Twitter hanno commentato la telefonata sull'asse Roma-Firenze: “Ma con whatsapp, che è gratis!!!“. Ancora: “La Roma non ha i soldi nemmeno per comprare i fratini“. Un altro utente ci va giù duro: “È un barzelletta! Domando, si fa così il mercato?“. C'è anche rabbia per il mancato arrivo di un attaccante: “Presi a schiaffi da tutti, se devono vendere si sbrigassero“. Si va dal “facciamo ridere“ al “mercato Fantozziano“, passando per “ma hanno fatto la finta di prenderlo…“. Tiago Pinto è nel mirino dei tifosi della Roma con “manco un disperato prova una trattativa così“ e “mai visto una società che prova a soffiare un giocatore offrendo meno degli altri“. Non macano gli evergreen come “mai na gioia“ e “anche oggi compriamo domani“.