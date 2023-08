Roma, Marcos Leonardo si allontana: le parole del dirigente del Santos

ROMA - "Lo possiamo cedere solo di fronte ad un grande vantaggio finanziario ma il presidente non è a proprio agio con questa valutazione finanziaria". Così Alexandre Gallo , neo coordinatore tecnico del Santos , frena sul possibile approdo di Marcos Leonardo alla Roma . Presentato in conferenza stampa come nuovo dirigente del club paulista, Gallo annuncia: " Il Santos, nelle condizioni in cui è, non farà questo affare . È un giocatore molto importante, un talento che ha fatto solo cose buone nel club. Negli ultimi 30 anni, quale stella non ha venduto il Santos? Siamo uno dei più grandi venditori al mondo".

Roma, Gallo blinda Marcos Leonardo

Il nuovo coordinatore tecnico dei 'Peixe' esalta le qualità dell'attaccante, classe 2003, sottolineando che il Santos potrebbe prendere in considerazione l'idea di cederlo solo nella prossima finestra di mercato: "Abbiamo bisogno di lui in questo momento. Ci può essere una possibile negoziazione ma per un'uscita nella finestra di fine anno. Questa è la posizione del club". Gallo poi aggiunge: "La cosa più importante è quella di farlo rimanere perché ne abbiamo veramente bisogno e la finestra di mercato è già chiusa. Lo capisco perfettamente. Ero un atleta anche io, so cosa sta pensando. Non possiamo competere finanziariamente con nessun club in Europa ma ci sono momenti e questo è il momento di pensare a Santos". Il coordinatore tecnico del club paulista ha inoltre spiegato come abbia già incontrato gli agenti di Marcos Leonardo e che, nelle prossime ore, avrà un colloquio diretto con l'attaccante per fare un punto sulla situazione.