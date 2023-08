Matic dice addio, la Roma accetta l'offerta del Rennes: tutte le cifre

ROMA - Matic non si puo più considerare un giocatore della Roma . Il club gialloroso ha accettatto la proposta del Rennes e il centrocampista adesso sta per volare in Francia, dove lo attende una nuova avventura in Ligue 1. Nelle casse della Roma entreranno 3 milioni di euro compresi i bonus .

Matic saluta la Roma e va al Rennes

Da giorni Matic e la Roma erano entrati in rotta di collisione. Il serbo non si stava allenando. Tiago Pinto era irritato sia con il giocatore che con il Rennes. Adesso la svolta: addio al 35enne che lascia Trigoria e Mourinho, l'uomo che l'aveva portato in città dopo gli anni passati insieme in Premier League. La Roma in ogni caso sembra già aver individuato il sostituto: si tratta di Paredes, un ex, che non fa più parte del progetto del Psg.