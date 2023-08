Roma, scontro con Matic. Pinto in pressing su Paredes

ROMA - Anche ieri Nemanja Matic non si è allenato con la squadra. Anzi, si sussurra addirittura che il centrocampista serbo ieri non si sia presentato al Fulvio Bernardini ma su questo la Roma nega. In ogni caso la frattura con Matic è sempre più grande e probabilmente, arrivati a dieci giorni senza allenarsi, anche insanabile. Il serbo ha ormai deciso di voler giocare per il Rennes, accettando l’offerta biennale con opzione per un’altra stagione da tre milioni netti. Dopo una stagione di rilancio in giallorosso, con la sua leadership consolidata nello spogliatoio e l’affetto dei tifosi romanisti, Matic ha maturato la decisione di lasciare la Capitale approfittando di una proposta che gli consentirebbe di avere un anno in più d’ingaggio e quindi meno problemi alla fine della prossima stagione, quando scadrebbe il contratto in giallorosso. Il problema è che alla Roma di offerte da parte del club francese ancora non ne sono arrivate. O comunque non alla cifra richiesta non solo per ricavare una buona plusvalenza, ma anche per non dover rimetterci sulla sua partenza che causerebbe la perdita dei benefici del decreto crescita. Fatto sta che la Roma è irritata, e non poco, sia con il giocatore sia con il Rennes che prima di chiedere informazioni al club è andata direttamente sul giocatore trovando un accordo di massima.