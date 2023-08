Matic, il tecnico del Rennes allarma i tifosi della Roma: cosa ha detto

RENNES (FRANCIA) - "Ho fiducia nei miei dirigenti, che stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c’è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba". Così l'allenatore del Rennes, Bruno Genesio, commenta in conferenza stampa il possibile approdo di Nemanja Matic in rossonero.