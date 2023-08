“Perché te ne vai?”, tifosi della Roma furiosi con Matic dopo l’addio

ROMA - Matic è ormai un ex. La Roma, infatti, ha accettato la proposta di 3 milioni (bonus compresi) del Rennes per cartellino del centrocampista serbo. Mourinho perde una pedina importante fuori e dentro lo spogliatoio, un suo uomo fidato che in passato ha allenato sia al Chelsea che allo United.

Matic passa al Rennes: la reazione dei tifosi della Roma

“Sì, vabbè, questa cosa non doveva capitare adesso! Tra 9 giorni inizia il campionato, ora sono preoccupato davvero“, ha scritto un tifoso della Roma deluso. Ancora: “Dispiace molto che Matic se ne sia andato. Io spero tanto che Paredes non sia quello visto quest'anno alla Juve“. Alcuni fanno domande: “Perché Matic se ne è andato?“. Altri allargano le braccia scrivendo “manca completamente di professionalità da parte del signor Matic. Nessuno di noi se lo aspettava“ o “non nascondo che la decisione di Matic un po’ mi abbia fatta rimanere male, chi dice il contrario mente. Soprattutto perché non me lo sarei mai aspettato da lui“. C'è anche chi la prende con filosofia: “Comunque inizio ad essere abituato a queste cose visto che di Matic mi importa poco. Per affezionarmi mi ci vuole mooooolto di più di qualche mese buono“. Di più. “Matic era la riserva di Cristante (erroneamente, ma era così). Penso che sia bene ricordarlo. La reazione alla sua partenza è un po' esagerata“.