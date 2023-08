Roma, il Rennes svela un retroscena sull'affare Matic: la frase del dirigente

ROMA - Un addio inaspettato e freddo , ma in realtà la trattativa tra Matic e il Rennes andava avanti sotto traccia da diverso tempo. L'ha confermato Florian Maurice, il direttore tecnico del club francese, che ha sveltato un retroscena sull'affare che ha riguardato l'ex giocatore della Roma : “Parliamo con lui da più di un mese e conosce il club grazie alla sua visibilità sulla scena europea e alla sue prestazioni in Ligue 1. Il suo arrivo conferma anche l'attrattiva del Rennes sulla scena internazionale".

Matic lascia la Roma e viene accolto dal Rennes

Maurice ha aggiunto: "Sono molto soddisfatto di dare il benvenuto a Nemanja nella nostra squadra. Questo è il profilo che stavamo cercando per aiutare la squadra a migliorare. Ha giocato nei più grandi club europei e la sua esperienza è incredibile. Nemanja Matic è un centrocampista completo, intelligente, con una forte cultura tattica e capace di padroneggiare i tempi e il ritmo di una partita. E' alto quindi sarà importante anche sul gioco aereo. Come Steve Mandanda, è una persona umile ma ambiziosa che saprà far crescere bene i nostri giovani giocatori“.