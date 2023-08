Paredes con la 16: i tifosi della Roma si scatenano sui social

ROMA - Leandro Paredes è della Roma: giocherà a centrocampo con la maglia numero 16 che per una vita è stata di Daniele De Rossi. La scelta è stata spiegata dall'argentino, che ha chiesto il permesso di prendere quelle due cifre a chi le ha portate dietro la schiena per anni e anni. Sui social si è aperto il dibattito tra i tifosi della Roma. Due le correnti principali. Da un lato il pensiero dominante: “Ti voglio bene Leo. Quel numero verrà onorato, ne sono certo“. Dall'altro c'è chi ricorda il recente passato del centrocampista: “Togliete il 16 a sto juventino“. Ma c'è pure il pensiero che è una sorta di via di mezzo: “Sappi che con quel numero sulle spalle non ti si perdonerà nulla, dovrai essere impeccabile“.