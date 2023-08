Aston Villa, ufficiale Zaniolo: quanto incasserà la Roma e le condizioni

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Nicolò Zaniolo all'Aston Villa, ora è ufficiale . Ad annunciarlo sui propri profili social la stessa società di Birmingham, con la cui maglia il 24enne trequartista azzurro ( che aveva già superato le visite mediche ) affronterà una nuova avventura in Premier League dopo quella già finita in Turchia con il Galatasaray , che lo aveva acquistato dalla Roma lo scorso febbraio.

Zaniolo ceduto, quanto incassa la Roma

Spettatrice interessata dell'affare è proprio la Roma, che al momento non incasserà nulla perché la formula è quella del prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a circa 20. Il club giallorosso avrà diritto, in futuro, al 20% sulla differenza tra il prezzo di vendita e quello di cessione, quando e se il trasferimento sarà a titolo definitivo. Ad esempio: se la Roma, come parte fissa, ha incassato dal Galatasaray circa 16 milioni e Zaniolo fosse rivenduto ai 20 accordati avrebbe diritto al 20% dei 4 milioni di differenza.

Zaniolo, il saluto al Galatasaray

Tramite il proprio profilo social Zaniolo ha salutato il Galatasaray pubblicando una foto con la maglia della squadra turca corredandola dalla discalia: "Quando ho sentito parlare per la prima volta di venire in Turchia, tutti mi hanno detto: qui la gente ha un cuore enorme. Ma non potevo sapere cosa mi aspettava. Ogni volta che entro nei campi ho dato tutta l'anima per raggiungere l'obiettivo della mia squadra, ma qui mi sono sentito comprensivo, supportato e amato fin dal primo minuto. Oggi parto da questo fantastico club e non posso mostrare quanto sono grato di aver fatto parte di questa bellissima famiglia. Insieme abbiamo dimostrato che quando si è uniti, nulla è impossibile. Famiglia Lions ormai siete parte del mio cuore e vi prometto che non lo dimenticherò mai"