Marcos Leonardo, la frase sulla Roma e la mancata promessa: "Mi fa male"

ROMA - A Trigoria come rinforzo nell'immediato arriverà Zapata dall'Atalanta e non Marcos Leaonardo, stella del Santos. L'attaccante, dopo il successo contro il Gremio, non ha nascosto la delusione per il mancato passaggio alla Roma: “Quello che è successo fa male a me e al club. Il presidente mi aveva promesso e sapeva che in questa sessione di mercato sarei partito, ma va bene ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla proposta della Roma che era quella che desideravo“.