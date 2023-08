Roma, Gulliver e Mou

ROMA - Mourinho è rimasto in religioso silenzio per due mesi. Sì, qualche battuta su Instagram, ma niente di più: una chicca l’abbraccio al centravanti fantasma. Sul mercato non ha voluto toccare palla: ha il contratto in scadenza, non ha la possibilità di programmare sulla media distanza e poi gli hanno fatto una testa così con i limiti di spesa della società. Aziendalista e pompiere, massima serietà: lascia fare, gestisce qualche momento di frustrazione, lavora per ottenere il meglio dal materiale che gli mettono a disposizione. Cessioni, prestiti e acquisti sono quindi da ricondurre a Tiago Pinto, che dopo aver mancato una lunga serie di centravanti, anche perché condannato a operare all’interno dei tristissimi confini del FFP, ha capito che bisognava tentare l’azzardo. E l’azzardo era Lukaku: la Juve non c’era più e il Real, al quale era stato offerto dall’agente Pastorello, sviluppava altri piani. Devo provarci - avrà pensato Pinto - perché Mou e la Roma non meritano una campagna a zeru euri, articolata su opportunità più o meno interessanti. Anche Azmoun lo è, così come Sanches e Paredes, e parliamo di giocatori che – esattamente come Lukaku - non hanno svolto la preparazione e non hanno minuti nelle gambe.