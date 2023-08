Diretta Lukaku, oggi sbarca a Roma: segui tutti gli aggiornamenti LIVE

12:32

Come sta Lukaku

In queste settimane Lukaku si è allenato con l’Under 21 del Chelsea e con un preparatore personale che si chiama Bert Driesen. Romelu lo ha conosciuto in nazionale e di lui si fida tantissimo. Non sarà facile tornare subito in forma, visto il fisico, ma a volte la mente fa arrivare lontano anche quando le gambe non girano. La Roma e i suoi tifosi non vedono l'ora di vedere al top Big Rom.

12:16

Londra-Bruxelles-Ciampino: le prossime tappe

La Roma alle 13 partirà dall'aeroporto di Luton (Inghilterra) con l'aereo di Dan Friedkin direzione Bruxelles. Lì salirà a bordo Lukaku, che ieri era a Londra per sistemare gli ultimi dettagli dell'accordo e che poi è tornato in Belgio dal figlio. Da Bruxelles la dirigenza giallorossa e Big Rom voleranno insieme verso Ciampino per lo sbarco a Roma.

12:05

I gol di Lukaku in carriera

Tra Premier League e Serie A Lukaku ha segnato 239 gol in 491 gare, 75 invece le reti con la maglia del Belgio: ecco tutti i numeri di Big Rom in carriera.