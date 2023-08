Friedkin e Lukaku da record: in migliaia online per seguire l'aereo in diretta

Il Lukaku-day è appena iniziato. Oggi è la giornata in cui l'attaccante arriverà nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma . La prima tappa del viaggio è quella di Luton dove sono arrivati prima il ds Tiago Pinto e poi Dan e Ryan Friedkin , pronti a volare a Bruxelles a prendere l'attaccante per poi dirigersi verso Ciampino dove è certa la presenza di tantissimi tifosi pronti ad accogliere il nuovo acquisto.

Cresce l'attesa per Lukaku

Così come accaduto quando la dirigenza della Roma è volata a Londra per trattare con il Chelsea anche in questa occasione, come riportato dal sito Flightradar24, il volo è il più monitorato a livello mondiale con oltre 8 mila persone - al momento - che stanno tracciando la sua rotta sul web, un dato destinato ancora a salire nelle prossime ore.