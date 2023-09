Roma, Solbakken dice addio: ufficiale il suo trasferimento all'Olympiakos

ROMA - Ola Solbakken è ufficialmente un nuovo calciatore dell' Olympiacos . L'attaccante norvegese classe 1998, infatti, lascia la Roma e si trasferisce in Grecia in prestito oneroso. Solbakken, arrivato lo scorso gennaio dal Bodo Glimt e ora ancora più chiuso nelle rotazioni dopo gli arrivi di Azmoun e soprattutto Lukaku , ha collezionato con la maglia giallorossa un totale di 20 presenze, realizzando un gol e fornendo 4 assist.

Solbakken-Olympiacos, il comunicato ufficiale

Ad ufficializzare l'addio di Solbakken alla Roma questa nota ufficiale del greco: "L'Olympiacos FC annuncia l'acquisto dell'ala 25enne Ola Solbakken. Il norvegese, nato il 7 settembre 1998, ha collezionato 20 presenze con la Roma nella stagione appena conclusa. Ha giocato 14 volte in Serie A, cinque in Europa League e una nelle qualificazioni alla Champions League, con un gol e quattro assist". Questo, invece, il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica di aver ceduto all’Olympiacos, a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Ola Solbakken. Arrivato nel gennaio 2023, in giallorosso l'attaccante norvegese ha collezionato 15 presenze e 1 gol, decidendo la sfida con l’Hellas Verona del campionato scorso. In bocca al lupo, Ola!".