Guaio Roma, non c'è il rinnovo di contratto di Bove: manca l'accordo

ROMA - Dieci partite da titolare valgono un contratto da rifare. Scusate la rima, che sa di slogan, ma il concetto è veritiero: Edoardo Bove e la Roma, nonostante l’intenzione comune, non hanno ancora raggiunto l’accordo che dovrebbe legare alla squadra del cuore l’ultimo prodotto del laboratorio di Trigoria fino al 2028. Nell’ultimo incontro tra Tiago Pinto e Diego Tavano, procuratore del giocatore, l’intesa sembrava vicinissima ma poi il dirigente ha chiesto del tempo prima di accettare l’ultima richiesta dell’interlocutore. Non è facile trovarsi su tutti i punti del contratto, tra parte fissa e bonus, perché qui non è in ballo il classico rinnovo. In pratica la trattativa è partita da zero perché Bove, che guadagna 250.000 euro e va in scadenza nel 2025, è il giocatore meno pagato della rosa, avendo ereditato il meccanismo stabilito dalla società dopo gli obbrobri gestionali precedenti (vedi i soldi sperperati per un giovanissimo Luca Pellegrini, ma anche per Riccardi e Bouah talenti mai sbocciati). Essendo uscito dal settore giovanile, Bove ha ottenuto in automatico lo stipendio che spetta a tutti coloro che arrivano a giocare nella prima squadra.