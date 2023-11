Marcos Leonardo alla Roma? Parla Rafaela Pimenta: "A gennaio..."

Marcos Leonardo-Roma, parla Pimenta

"Se verrà alla Roma non posso dirlo io - aggiunge la procuratrice a margine del convegno dell'Iafa (Italia Association of Footbal Agents) dopo aver rimandato la palla al general manager giallorosso -, ma per i brasiliani il periodo giusto per muoversi è gennaio, perché il campionato finisce a dicembre e riprende a marzo e in questo periodo i club si possono organizzare per il nuovo campionato. Marcos Leonardo è pronto per muoversi, lo era già prima. Se vuole la Roma? Va chiesto a lui".

L'agente sul caso Pogba e su Thuram jr alla Juve

Tra i suoi assistiti c'è anche Pogba, attualmente sospeso per doping, e non manca una domanda sullo Juventino: "Paul è un ottimista per natura - dice Pimenta - e quindi sta lavorando ogni giorno per farsi trovare pronto quando sarà il momento. Lui è nato pronto". Sempre in ottica Juve poi il discorso vira su Thuram jr del Nizza, accostato ai bianconeri: "Khéphren alla Juve a gennaio? Ho letto come avete letto voi, ma come andranno le cose non lo so perché è ancora presto".

Il rinnovo di Mkhitaryan con l'Inter e i consigli a Donnarumma

Poi una battuta sul rinnovo di Mkhitaryan con l'Inter: "Noi siamo pronti". Un consiglio a Donnarumma: "La critica fa parte della vita e se fai il calciatore devi saperla afrontare". E infine le parole sul bomber norvegese Haaland, stella del City che in Spagna accostano al Real: "Dovete chiedere al Real".