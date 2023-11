Roma, Marcos Leonardo si complica: arriva il Real Madrid

ROMA - «Se arriva a Roma Marcos Leonardo? Dovete chiedere a Tiago Pinto. Di sicuro è il momento giusto per muoversi e Marcos è pronto per una grande squadra italiana ed europea». L’ha detto al nostro giornale Rafaela Pimenta , la super procuratrice che ha in scuderia anche il baby attaccante brasiliano del Santos . Le parole della manager lasciano le porte socchiuse al tormentone dell’estate, che a un certo punto sembrava a un passo dallo sbarco a Trigoria . Poi l’affare è saltato. O meglio: è stato messo nel congelatore. Tiago Pinto l’ha spiegato chiaramente quando si è chiuso il mercato : «Mi è dispiaciuto non prenderlo ma continua ad essere un obiettivo. Vendere il giocatore più importante della squadra nel mezzo della stagione è diventata una situazione politica e ho rispettato la decisione del Santos».

Roma, c'è anche il Real Madrid su Marcos Leonardo

Nella corsa a Marcos Leonardo, nel frattempo, la Roma non è più sola. La punta è sotto la lente di ingrandimento sia in Spagna che in Inghilterra. Si parla di un interesse del Real Madrid che sta pensando alla stella del Santos per formare un tridente tutto verdeoro con Rodrygo e Vinicius Junior. Una cosa è certa: il futuro di Marcos Leonardo sarà in Europa.