L'agente di Dragusin: "Non parlerei mai male della Roma..."

L'agente di Dragusin sulla Roma

Tra gli argomenti trattati anche la Roma, uno dei club sulle tracce di Dragusin di cui aveva già parlato Manea di recente suscitando qualche polemica tra i tifosi giallorossi ("Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante - le parole pronunciate nei giorni scorsi -. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan"). Frasi che il procuratore ha voluto spiegare: "Ho tanto rispetto per la Roma - ha detto durante un intervento in diretta su 'TvPlay' -, non potrei mai parlare male di loro. Anche perché proprio con i giallorossi sto trattando un giovane attaccante".

Dragusin sogna la Premier League

Eppure il futuro del difensore non sembre destinato a tingersi di giallorosso: "Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera - ha sottolinato l'agente di Dragusin -. Il Napoli non mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Non abbiamo visto alcuna offerta del Tottenham: se poi si mettono d'accordo con il Genoa sono pronto ad ascoltarli. Nel'unico meeting che ho avuto con il Tottenham mi hanno chiesto solo del carattere del ragazzo, perché sotto l'aspetto tecnico sapevano già tutto". Questo invece il prezzo del difensore: "Il suo cartellino vale 25-30 milioni di euro. Il Genoa chiederà questa cifra, per loro potrebbe diventare un grande colpo venderlo a 25".