Nuova avventura, sempre all'estero, per Ola Solbakken. L'esterno norvegese, anni 25, rientra a Roma ma solo virtualmente, da un prestito all'altro. Terminata in anticipo la sua avventura con l'Olympiakos, ecco una nuova esperienza. La Roma, infatti, ha annunciato la sua cessione a titolo temporaneo in Giappone all'Urawa Reds.