Roma, Mitchell in pole come ds. Tutte le alternative dei Friedkin

Per mezza giornata la Roma è caduta in una situazione paradossale: non aveva il direttore sportivo e non aveva l’allenatore. Ma se la seconda casella è stata riempita almeno fino a giugno, con la chiamata d’amore a Daniele De Rossi, resta scoperta la prima carica dopo le dimissioni di Tiago Pinto. I Friedkin intendono annunciare il successore il 3 febbraio, alla scadenza ufficiale del rapporto precedente, e hanno contattato diversi profili plausibili: il candidato più autorevole in questo momento Paul Mitchell, classe ‘81, inglese. E’ stato incontrato recentemente dal principale uomo di fiducia della proprietà, Marc Watts.