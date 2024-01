Baldanzi più vicino alla Roma: De Rossi dà l'ok, tutti i dettagli

ROMA - Roma-Baldanzi bolle in pentola. Se preferite, è in cottura. Cosa significa? Che nella testa delle parti in causa l’operazione sarebbe persino definita: serve però che gli ultimi dettagli si sistemino al posto giusto per poi poter dire che l’affare si fa. E quando i giorni davanti sono pochi, sette prima che il mercato d’inverno chiuda i battenti, troppi finali già visti consigliano il fiato sospeso. Mettiamo in ordine i protagonisti e le ultime ore, quindi la giornata di ieri: Tiago Pinto è il gm dimissionario che continua a lavorare a testa bassa per la Roma (incassando il grazie di De Rossi post Riyad), arrivato a Milano mercoledì sera con un’idea e qualche contatto già impostato. L’idea è Tommaso Baldanzi, il fantasista dell’Empoli per il quale il pensiero di trasferirsi a Roma è stupendo.