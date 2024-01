Angeliño sbarca a Roma, ora visite e firma

De Rossi ha il suo rinforzo per la fascia sinistra. Angeliño è infatti sbarcato questa mattina alle 10 all’aeroporto di Fiumicino insieme alla sua famiglia e il suo agente, pronto a cominciare la sua avventura di (almeno) sei mesi in giallorosso.

Roma e Lipsia hanno infatti raggiunto un accordo sul trasferimento del terzino spagnolo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro : la stessa formula che era stata utilizzata anche nel precedente prestito con il Galatasaray , ma con un milione in meno rispetto alla cifra di riscatto da parte del club turco.

La prima giornata di Angeliño a Roma

Angeliño adesso verrà portato nella clinica Villa Stuart per svolgere tutti gli esami di idonetià sportiva, dopodiché vivrà la sua prima giornata a Trigoria tra la firma del contratto, la visita del centro sportivo e le foto di rito che anticiperanno l’ufficialità prevista nella giornata di domani. Il giocatore questa serà dalla sua camera di albergo farà il tifo per i suoi nuovi compagno di squadra impegnati nella sfida contro la Salernitana, poi domani avrà modo di conoscerli nel primo allenamento sotto gli ordini di De Rossi. Sarà a disposizione quindi per la sfida di lunedì prossimo contro il Cagliari di Ranieri.