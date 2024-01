Roma-Baldanzi, l'annuncio a sorpresa del presidente Corsi

Prosegue la trattativa tra Roma ed Empoli per Tommaso Baldanzi, individuato dalla società giallorossa per rinforzare il centrocampo e la trequarti. Dell'affare ha parlato il presidente Fabrizio Corsi che a Tuttomercatoweb ha rivelato: "Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell'Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no".