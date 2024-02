Huijsen e la frase sul futuro: "Roma o Juve? Può succedere di tutto”

Primo gol alla Roma per Dean Huijsen contro il Cagliari. Colpo di testa vincente dagli sviluppi di corner per sancire lo show contro la formazione allenata da Ranieri . A fine partita il difensore di proprietà della Juventus ha raccontato le sue emozioni a Sky Sport: "Vogliamo raggiungere il quarto posto, vogliamo la Champions, siamo a buon punto".

Le parole di Huijsen a fine partita

Ma il post gara è anche l'occasione per soffermarsi a parlare del suo futuro: "Juve o Roma? Non si sa, nel calcio può succedere di tutto". Il diciottenne difensore olandese è arrivato alla Roma a gennaio in prestito, ma è di proprietà della Juventus. Lo ha voluto Mourinho e infatti Huijsen ha anche parlato dell'addio del portoghese: "All’inizio è stato un po’ difficile, ma fin da subito con De Rossi mi sono sentito bene, mi supporta molto e sono felice" ha spiegato a Dazn.