Roma, ufficiale il riscatto di Angelino: il comunicato e le cifre

Roma, riscattato Angelino: la cifra

L'esterno spagnolo si è imposto come uno dei protagonisti della seconda metà di stagione, chiudendo con 20 presenze e la stima di De Rossi che gli ha affidato più volte la fascia sinistra. Il riscatto si è formalizzato per una cifra vicina ai cinque milioni. Prima dell'ufficialità c'è stato un tentativo di Tiago Pinto, nuovo direttore del Bournemouth, che è stato però rifiutato dal giocatore.

Roma-Angelino, il comunicato ufficiale

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Angelino dal Lipsia. Arrivato in giallorosso in prestito nella sessione invernale dei trasferimenti, l’esterno sinistro spagnolo – classe 1997 – si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione, totalizzando 20 presenze tra Serie A e Europa League. Apprezzando le qualità in campo e fuori del calciatore, il Club ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con la Roma, Angelino!".