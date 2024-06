Roma, Ghisolfi è arrivato: sorrisi e abbracci con i tifosi all'aeroporto

Roma, ecco Ghisolfi: il nuovo direttore sportivo atterrato a Fiumicino

Pantalone beige e camicia bianca alla coreana, come si può notare da un video postato sui social da 'Radio Romanista', il dirigente francese ha dispensato sorrisi e non si è sottratto agli abbracci dei tifosi giallorossi presenti all'aeroporto, mentre con un efficace 'catenaccio' ha evitato di rispondere alle prime domande dei cronisti. Scelto dai Friedkin per costruire il futuro della Roma insieme al riconfermato tecnico Daniele De Rossi e alla Ceo Lina Souloukou, Ghisolfi si metterà ora al lavoro sul mercato dove la priorità è trovare il centravanti che dovrà raccogliere l'eredità di Lukaku che lascerà invece la Capitale.