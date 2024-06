Roma, Riquelme è il nome nuovo: l'Atletico Madrid vuole 25 milioni

Ci sono voluti tre prestiti per accorgersi di lui e capire davvero le sue potenzialità: il primo al Bournemouth, il secondo al Mirandés, l’ultimo al Girona . Poi il ritorno alla base e finalmente l’esplosione definitiva. E adesso Rodrigo Riquelme è diventato a tutti gli effetti uno dei giovani attaccanti esterni più interessanti del panorama europeo. Tanto che la Roma lo sta prendendo seriamente in considerazione per inserirlo nella squadra che Souloukou, Ghisolfi e De Rossi stanno pianificando per avviare il nuovo progetto triennale . Ventiquattro anni, classe 2000, Riquelme nato a Madrid ma con sangue bianco, rosso e blu, ha disputato una buonissima stagione con la maglia dell’Atletico collezionando 47 presenze con tre gol e cinque assist . Ma al di là dei numeri sono da sottolineare la crescita e la maturazione del ragazzo che aveva bisogno sicuramente di sbloccarsi per incidere e dire la sua. L’ Atletico Madrid con lui è stato perfetto : gli ha dato tempo, lo ha mandato in prestito e senza mai perdere la fiducia in lui. Cresciuto nelle giovanili, in questa stagione è uscito il prodotto finale di un lavoro portato avanti negli anni , mantenendo il suo cartellino e scommettendo sul suo sviluppo.

Roma, Riquelme allontana Chiesa: contatti con l'Atletico

Così se fino a tre stagioni fa Rodrigo era valutato 2-3 milioni di euro, dopo l’anno al Girona il suo prezzo è aumentato a 12 milioni fino a raggiungere gli attuali 25. Che è la richiesta iniziale dell’Atletico per la sua cessione. Una cifra che potrà essere concordata tra bonus e percentuale di rivendita, una somma che tutto sommato la Roma sarebbe disposta a spendere per arrivare al ragazzo. Ghisolfi sta studiando attentamente la situazione dell’esterno e ha avuto contatti con la sua agenzia che ha dato disponibilità a un dialogo più approfondito. Insomma, ha aperto al trasferimento. E adesso i giallorossi sono seriamente intenzionati ad avanzare una proposta all’Atletico sul suo talento. Simeone non lo reputa incedibile e di fronte a una buona offerta le trattative potrebbero accelerare in un attimo. La Roma è convinta che possa essere un potenziale crack e che l’occasione andrebbe colta, anche se l’arrivo di Riquelme potrebbe precludere quello di Federico Chiesa. Sia perché non si può fare un doppio colpo per gli esterni, sia perché lo juventino gioca sulla stessa fascia del ventiquattrenne spagnolo. Nella valutazone della Roma probabilmente ci sarà di mezzo anche il rapporto qualità-prezzo. Chiesa costa tanto e guadagna tanto, Riquelme costa tanto ma guadagna poco. E anche per questo è considerato il giusto profilo. All’Atletico prende meno di un milione, alla Roma ne prenderebbe al massimo due per il primo contratto.

Talento e testa giusta: le caratteristiche di Riquelme

Adesso Riquelme è tra i primi nomi, se non il primo in assoluto, per la fascia sinistra. Alto 174 centimetri, ha un’ottima velocità e reattività, ama il dribbling così come accentrarsi, rientrare rapidamente sul destro per cercare la conclusione. Meno giocatore da cross al centro, più da tiro a giro. Meno da corsa lungo la linea laterale, più da salto secco dell’uomo per puntare la porta. La fantasia non gli manca, così come la volontà di sacrificarsi in copertura: De Rossi eventualmente dovrà plasmarlo per adattarlo alle sue esigenze. Ma una cosa è certa: quando ci sono sia il talento che la testa giusta si può fare qualsiasi cosa.