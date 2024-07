Roma, scelto il vice Svilar. Sirene arabe per Paredes: la situazione

La Roma ha individuato in Mathew Ryan il giusto innesto per il ruolo di secondo portiere per la nuova stagione dopo l'addio di Rui Patricio . Il club giallorosso ha raggiunto un accordo di massima con l’estremo difensore che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’AZ Alkmaar, e ora la trattativa tra le parti procede per arrivare alla chiusura che porterà nelle prossime ore il giocatore a sbarcare nella capitale per sottoporsi alle visite mediche e a firmare il contratto con i giallorossi di una stagione con opzione per altri due anni. Un’operazione lampo di Ghisolfi che ha cercato il profilo (tra l’altro a costo zero) adatto ad affiancare Mile Svilar nella prossima stagione. Il trentaduenne australiano (con passaporto scozzese) dopo Club Bruges e Brighton è stato il secondo di Arsenal e Real Sociedad, per poi proseguire la carriera da titolare nel Copenaghen e infine nell'AZ. Ora per lui si avvicina una nuova esperienza da secondo per garantire esperienza e affidabilità nella capitale.

Roma, Dahl resta in attesa

Ha meno esperienza ma sicuramente qualità Samuel Dahl che ieri è sceso in campo novanta minuti nella sfida del suo Djurgarden contro il Varnamo. E a margine del match il diesse del club Bosse Andersson è stato piuttosto duro riguardo le domande sul calciomercato: «Non c’è nessuna maledetta trattativa con la Roma». Insomma, a sentire il disse Dahl non interesserebbe e non ci sarebbero stati contatti tra le parti. Poi però nel corso delle domande il tono delle sue parole è cambiato, così come gli scenari: «Abbiamo avuto dei contatti con diversi club che sono interessati a lui, non possono dire che Dahl resterà qui ma non voglio far preoccupare in questo momento il consiglio d’amministrazione né far deconcentrare il ragazzo». E allora si spiega tutto. Perché può essere vero che la fumata bianca non è vicina, ma da qui a dire che con la Roma non c’è assolutamente nulla, dopo tra l’altro le dichiarazioni pubbliche dello stesso giocatore che non vede l’ora di sbarcare nella capitale, sembra piuttosto esagerato. Le parti si risentiranno a breve per cercare di concordare il miglior prezzo e trovare la giusta formula per il trasferimento del ragazzo.

Paredes, sirene arabe: la situazione e il sostituto

Intanto questa notte Paredes ha giocato la finale di Coppa America con la sua Argentina contro la Colombia e da adesso potrà concentrarsi maggiormente sulla ricca offerta arrivata dall'Arabia. In caso di addio De Rossi punterebbe su Matteo Prati del Cagliari: «Non sto seguendo il calciomercato, ma se c’è qualcosa che devo sapere, chi di dovere mi informerà. Al momento sono concentrato sul Cagliari», le parole del ventenne al sito ravennaedintorni. Ma l’interesse dei giallorossi è concreto e in caso di partenza di Paredes Ghisolfi cercherà di chiudere un altro investimento importante per il presente e il futuro. Prati continua a lavorare in attesa di notizie sul futuro e da De Rossi. «Daniele è il mio modello insieme a Pirlo, è uno che non mollava mai in campo». Non c’era alcun dubbio.