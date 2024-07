Dahl vuole la Roma: “È incredibile, ora parlerò con il mio club”

Samuel Dahl: "Roma? Fantastico che se ne parli"

Samuel Dahl, che vanta 33 presenze e 6 assist con la maglia del Djugarden, non ha nascosto il suo entusiasmo per le voci di mercato che lo hanno accostato alla Roma di De Rossi nelle ultime ore: "È un passo incredibile, una squadra incredibile, un club incredibile in Europa. È fantastico che si parli di questo club - ha detto il 21enne a Expressen, facendo riferimento ai giallorossi -. Naturalmente si vuole giocare sempre. Quando sono arrivato al Djurgarden ero il numero due, quindi perché non fare lo stesso... Le discussioni col direttore sportivo Andersson? Non c'è molto da dire, probabilmente parleremo", ha ribadito Dahl, consapevole della concorrenza di Angelino sulla corsia mancina.