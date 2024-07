Soulé e la Juve: quel ruvido faccia a faccia

gioco delle parti e può prevedere anche qualche passaggio più ruvido, qualche forzatura meno ortodossa. Questo per dire che nel calciomercato delle segrete stanze è già successo in passato e riaccadrà in futuro. Insomma, senza gridare allo scandalo, senza fare la parte delle mammolette (anche noi che raccontiamo e che ne abbiamo viste e sentite), emerge un retroscena che può aiutare a capire la tetto posto a 35 milioni da cui ostinatamente non scendere. Meno che mai con la Roma. Aggiungiamo questo elemento scenico alla rappresentazione dell’intrigo d’estate, e magari tutto sarà un po’ più chiaro. Si chiamae può prevedere anche qualche, qualche forzatura meno ortodossa. Questo per dire che nel calciomercato delle segrete stanze è già successo in passato e riaccadrà in futuro. Insomma, senza gridare allo scandalo, senza fare la parte delle mammolette (anche noi che raccontiamo e che ne abbiamo viste e sentite), emerge un retroscena che può aiutare a capire la rigidità della Juventus su Soulé , quel. Meno che mai con la. Aggiungiamo questo elemento scenico alla rappresentazione dell’intrigo d’estate, e magari tutto sarà un po’ più chiaro. Sfogliamo il calendario a ritroso, arriviamo ai giorni precedenti la partenza per il ritiro tedesco ed ecco che il clima sul futuro del talento argentino si surriscalda un po’, magari un po’ troppo. E allora la dirigenza bianconera decide di fare la voce grossa, quella che il padrone utilizza quando vuole far pesare il ruolo. Una chiacchierata informale, a porte chiuse (sembra che non ci fosse neanche Martin Guastadisegno, il manager del ragazzo, un riferimento assoluto per lui e per la famiglia) per chiarire una posizione netta da parte della Juventus: "Allora, capiamoci bene. O accetti la Premier nel momento in cui arriva l’offerta giusta oppure stai qui e giochi in Next Gen". Dire questo significa spingere il proprio ruolo fino in fondo e oltre, provare a mettere l’interlocutore spalle al muro. L’eccesso di posizione dominante che va tanto di moda di questi tempi? Può starci, lo abbiamo detto: è il gioco delle parti.

Soulé, la risposta

Le parole riempiono l’aria della stanza e quasi la saturano. Quella prospettiva, per chi l’ha pensata così e così l’ha detta, dovrebbe essere l’arma vincente se davanti a te hai un ragazzo di 21 anni ambizioso. In fondo la Premier è la Premier - nessuno può sentirsi sminuito rispetto a qualsiasi altro campionato giocando in Inghilterra - e la Next Gen significherebbe fermare il proprio percorso di crescita dopo un anno da titolare in Serie A con il Frosinone: poco da fare, un passo indietro. È a quel punto che il giovane Mati raccoglie le idee, pesca lucidità dalle stesse tasche in cui trova la giocata magica e il pensiero diventa più o meno questo... "Mi volevano vendere già a gennaio, hanno intenzione di monetizzare tanto e bene, ma come mi tengono in Next Gen?". E allora Soulé tira fuori quella garra argentina che i suoi occhi buoni non dovrebbero contenere di default. Bisogna però vedere quale sguardo intercetti del ragazzo di Mar del Plata. Quello che anticipa una punizione per provare a fare gol, ha gli occhi della tigre, è meno accondiscendente, è affilato, tagliente. E la risposta arriva come una sassata. Suona più o meno così. "Ricevuto, va bene. Ma sia molto chiara una cosa anche a voi: se mi muovo da qui è solo per andare alla Roma".