Roma, l'offerta per Soulé è scaduta. La Juve è con le spalle al muro

ROMA - Juve, e adesso? L'offerta della Roma da 28 milioni è scaduta a mezzanotte , Giuntoli non l'ha accettata ma non ha altre alternative valide. Il che significa che non sa a chi vendere Matias Soulé , per di più non sa a chi venderlo a 35 milioni, il prezzo fissato dal dirigente bianconero.

Perché di fatto quella della Roma, i 28 milioni bonus inclusi, è stata fin qui la proposta più alta percepita dalla Juve in queste settimane. E la Premier non sta certo aiutanto i bianconeri. Il West Ham non ha pronte offerte ma, anzi, sta dirottando le attenzioni su Crysencio Summerville del Leeds, mentre il Leicester invece non ha ancora presentato un’offerta seria per il ventunenne argentino e appare piuttosto defilato viste le cifre elevate per arrivare alla chiusura dell’operazione.

Ghisolfi ha da tempo il sì del giocatore che sta spingendo insieme al suo agente (arrivato nel ritiro bianconero in Germania) per sbarcare nella capitale: Soulé vuole solo la Roma e non accetterà altre destinazioni. Il diesse non formulerà nuove proposte alla Juventus che dovrà quindi capire se tentare un dietrofront con i giallorossi e provare un riavvicinamento.