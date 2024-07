Dovbyk vuole la Roma, c’è l’accordo: tutti i dettagli

ROMA -

ha detto sì e ora la Roma ha un alleato importante nella trattativa con il Girona. Ed è stato un sì forte e deciso dopo le lusinghe del club giallorosso, il pressing costante di De Rossi, e l’accordo economico che lo soddisfa. Il centravanti ucraino ora vuole solo la Roma e questo naturalmente spinge Ghisolfi e Souloukou a un sano ottimismo per il proseguo della trattativa.. L’incontro tra la dirigenza giallorossa e gli agenti di Dovbyk invece ha portato a un sostanziale accordo di massima tra le parti, soddisfatti per questo approccio veloce e un feeling nato immediatamente sia da un punto di vista economico, sia progettuale. I rappresentanti del ventisettenne hanno concordato che lo stipendio del loro assistito dovrà essere di circa 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, per un contratto quinquennale. Dovbyk poi, dopo aver parlato a lungo con De Rossi, ha accettato con entusiasmo il progetto studiato dalla proprietà per rilanciare le ambizioni del club. Quindi la qualificazione in Champions, la lotta per la vittoria dell’Europa League e al ragazzo un ruolo di primo piano, da protagonista nella squadra giallorossa. Visti poi gli investimenti che la società sta portando avanti in questa sessione di mercato (già 65 milioni spesi), Artem è stato rassicurato dalla dirigenza, così come dai suoi stessi agenti, che la Roma aspira a diventare una squadra di primo piano nel panorama calcistico internazionale.E lo è anche del suo entourage visto che la Roma sarebbe intenzionata a pagare anche i 4,5 milioni di commissioni che invece l’Atletico ha fin qui respinto. E anche questo non è poco per una trattativa così importante, basti pensare all’affare saltato tra il Milan e Zirkzee proprio per questo aspetto.