Sorpresa Dovbyk, in campo con il Girona: la Roma intanto tratta

Roma-Dovbyk, le ultime sulla trattativa

Ghisoldi ieri era volato in Spagna per trattare direttamente con il club. La Roma per chiudere ha alzato la posta pur di non lasciarsi sfuggire il centravanti: lasciando inalterata la parte fissa dell’offerta, 32 milioni, ha aumentato a 6 i bonus (non tutti facili da raggiungere) concedendo alla controparte il 15 per cento (invece del 10) sulla futura rivendita. Ma c’è una clausola ulteriore e alternativa: se i bonus non dovessero concretizzarsi, i Friedkin si impegnerebbero comunque a pagare al Girona 40 milioni, quelli della clausola rescissoria ma con la rateizzazione in più anni permessa dalla transazione privata.