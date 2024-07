Dovbyk alla Roma, cosa manca per chiudere: la strategia di Ghisolfi

ROMA - La missione è partita ed è quasi compiuta. Florent Ghisolfi è sbarcato a Girona per comprare Artem Dovbyk. E conta di tornare in giornata con l’accordo definitivo, magari già con il giocatore a bordo del volo privato DB Aviation decollato intorno all’ora di pranzo dall’aeroporto di Ciampino. La Roma, come era prevedibile, ha alzato la posta pur di non lasciarsi sfuggire il centravanti desiderato: lasciando inalterata la parte fissa dell’offerta, 32 milioni, ha aumentato a 6 i bonus (non tutti facili da raggiungere) concedendo alla controparte il 15 per cento (invece del 10) sulla futura rivendita. Ma c’è una clausola ulteriore e alternativa: se i bonus non dovessero concretizzarsi, i Friedkin si impegnerebbero comunque a pagare al Girona 40 milioni, quelli della clausola rescissoria ma con la rateizzazione in più anni permessa dalla transazione privata, ritirando a quel punto il 15 per cento sulla rivendita. Piena proprietà in cambio dell’intera somma richiesta dagli spagnoli.