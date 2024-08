Roma, chi è Abdulhamid, il terzino amico di Neymar e il video virale con la sedia

Saud Adulhamid, i numeri

Nell'ultima stagione ha collezionato 3 gol e 5 assist in 32 partite, contribuendo in modo evidente alla conquista del titolo. Con la maglia della nazionale saudita, guidata da Roberto Mancini ha collezionato 28 presenze, segnando un gol. In Qatar fu tra i protagonisti della sorprendente vittoria dell'Arabia contro l’Argentina di Lionel Messi, nel match d'esordio dei Mondiali.