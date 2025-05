Roma, girandola di voci per il nuovo allenatore: ecco la situazione

ROMA - Il padre c’è ( Dan ), il figlio pure ( Ryan ), manca soltanto Espirito Santo (Nuno) per comporre la nuovissima trinità giallorossa. Qualcuno in realtà prega che non sia lui il nuovo allenatore della Roma , qualche altro invece sarebbe soddisfatto di vedere un allievo e amico di Mourinho su quella panchina che tra dieci giorni non avrà più un maestro come Ranieri . Altri ancora invece per convincersi dell’arrivo di un big cercano segnali divini e risposte dagli astri da interpretare e poi sbandierare ai quattro venti. O sui quattro social. Facebook, Instagram, X e Tik Tok: il tam tam romanista ha raggiunto un picco di isterismo paragonabile a quello di due anni fa sulla certissima presentazione di Cristiano Ronaldo all’Olimpico : «Ha firmato a Maiorca in gran segreto, ci siamo. Lo annunciano il 7/7 (luglio), come il suo numero», l’audio Whatsapp che fece il giro dei telefoni e del web. Bufala, ma in tanti ci hanno creduto e soprattutto hanno sperato. E così adesso la girandola dei nomi di allenatori accostati alla Roma continua a scorrere più o meno come la ruota della fortuna, andando a tentoni e auspicando il nome da sogno, quello “alla Mou” , capace di generare caroselli già prima di cominciare la stagione.

Roma, Jurgen Flop

Per questo motivo è uscito negli ultimi giorni il nome di Jurgen Klopp, che stavolta fa rima con flop. Dall’aereo del presidentissimo avvistato prima a Salisburgo e poi a Lipsia (sedi della Red Bull di cui l’ex tecnico è capo coordinatore calcistico per 15 milioni di euro a stagione), al video pubblicato sui social del Friedkin Group in cui compaiono diverse figure le cui iniziali svelerebbero proprio il nome del tedesco. Prima foto, il Colosseo: serve però la “k” quindi va tradotto in tedesco: Kolosseum. Seconda foto, la lupa: la “l” è perfetta quindi si può lasciare in italiano. Poi ancora l’Olimpico (O) la “p” di Pietro San (che pare più un nome giapponese che quello della Basilica) e il Pantheon (P). E il gioco è fatto: ecco Klopp, oppure Kwopp se la lupa fosse tradotta in tedesco (wolfin) come il primo nome. Dettagli. Non invece il labiale del nutrizionista Rillo che inquadrato alla fine di Roma-Milan ha scadito il nome del tecnico tedesco. «Ma no, ha detto “Daje oh”», «Macchè si vede che ha urlato “Claudio”», e via con altre decine di interpretazioni. Morale? Pure l’agente di Klopp, Marc Kosicke, è stato costretto a smentire: «Sono sciocchezze, non sarà il tecnico della Roma». Fine del tam tam (?).

Roma, ecco Espirito Santo

Di nomi candidati alla panchina giallorossa in questi mesi ne sono stati fatti a decine, da quelli più accreditati ai top manager internazionali fino alle vere e proprie scommesse. Allenatori avvistati nella Capitale, altri contattati da Ranieri, altri ancora invece da Ghisolfi fino ai colloqui privati con i Friedkin: il casting è stato lungo e a volte anche fantasioso, e l’ultimo nome uscito è quello di Espirito Santo. Tecnico del Nottingham Forest rivelazione della Premier League, carattere battagliero e un passato da tecnico tra Porto, Wolverhampton, Tottenham e Al-Ittihad. Il portale spagnolo Relevo ha parlato di un contatto nei giorni scorsi e di un’offerta biennale: ma Lina Souloukou (sì proprio lei, ora Ceo del club inglese) lo lascerà andare proprio nella tana del “nemico”? I rapporti non idilliaci (eufemismo) tra il presidente Marinakis e il tecnico possono eventualmente aiutare i giallorossi che nel frattempo aspettano notizie anche da altri fronti, come quello legato a Gasperini. Non un nome che scalda la piazza, così come quello di Espirito Santo. Se poi dovesse essere lui... Amen, l’importante sarà costruirgli una squadra competitiva.