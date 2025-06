Roma, ufficiale Dahl al Benfica: quanto incassa la società giallorossa e quanto farà di plusvalenza

In attesa dei primi movimenti in entrata, la Roma rimane attiva sul mercato in uscita e fa ulteriore cassa con la cessione di Samuel Dahl . È infatti arrivata l'ufficialità del passaggio del terzino svedese al Benfica , che lo aveva preso in prestito nell'ultima sessione invernale di mercato ed ha ora deciso di far valere l'opzione per il riscatto .

Roma, ufficiale la cessione di Dahl: il comunicato

"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia. Nella sessione di trasferimenti invernale, il 4 febbraio 2025, si era trasferito proprio al Benfica a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per il futuro, Samuel!".

Dahl al Benfica: quanto incassa la Roma

Samuel Dahl era sbarcato a Trigoria nella scorsa sessione estiva di mercato, arrivando dal Djugarden per circa 4 milioni di euro più bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Chiudendo la cessione al Benfica, la Roma fa un'ottima plusvalenza: il club portoghese verserà ben 11 milioni più il 40% sulla futura rivendita nelle casse dei giallorossi. Si chiude così la brevissima esperienza di Dahl alla Roma, con solo 2 presenze in campionato e una in Coppa Italia.