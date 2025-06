Roma, serve vendere entro il 30 giugno: spunta un nome nuovo in uscita. Tutti gli scenari

Roma, meno 6

Ma tant’è: mancano solo sei giorni alla tagliola del 30 giugno che orienterà in qualche modo gli avvenimenti futuri. La Roma deve cedere calciatori per incamerare una decina di milioni di plusvalenze - non ricavi, non liquidità: parliamo della differenza tra prezzo di vendita e di acquisto, al netto degli ammortamenti - e quindi abbellire il bilancio in chiusura. E’ un compito necessario per accontentare l’Uefa, che attraverso la commissione finanziaria si esprimerà sul percorso di risanamento concordato con i Friedkin nel 2022. Come si fa? Massara, in contatto frequente con Gasperini, sta cercando di coniugare le necessità economiche e quelle tecniche. Non vorrebbe quindi sacrificare i pezzi migliori (Svilar, N’Dicka, Koné) e spera di accumulare ricchezza altrove. Esiste un pacchetto di calciatori che, uno dopo l’altro, potrebbero consentire alla Roma di mettersi in regola: tra i titolari Celik ha offerte in Inghilterra e Turchia, Cristante ha diversi estimatori in Italia e non solo, Hermoso è stato preso lo scorso anno a parametro zero (2,5 milioni netti) e potrebbe fruttare 3-4 milioni, il giovane Cherubini viene da una buona stagione in Serie B con la Carrarese e viene valutato 5. Quanto a Paredes, che continua flirtare con il Boca legittimato dalla clausola da 3,5 milioni, la Roma non ha mai ricevuto alcuna comunicazione. Se mai tornerà in Argentina, lo farà a luglio dopo il Mondiale.

Roma, i giocatori in vendita

Massara non si pone limiti, nel mercato in uscita. E chiaramente tratta anche altre cessioni, che possono liberare posti nell’organico e garantire denaro da reinvestire. Shomurodov per esempio interessa al Basaksehir e al Rennes. Ma la Roma ha ricevuto solo un’offerta da 5 milioni finora. Pochi, perché produrrebbero addirittura una minusvalenza: sarebbe un autogol al novantesimo. Anche Kumbulla dovrebbe essere ceduto, dopo l’ottimo campionato giocato all’Espanyol. Ma non nei prossimi giorni. E comunque anche lui, pagato carissimo ai tempi del Verona, non sosterrebbe lo sforzo di Massara nei conti del fair play finanziario.