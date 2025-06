Mercato Roma, la lista degli acquisti di Gasperini: O'Riley è l’obiettivo numero uno

Ancora ventiquattro ore di apnea poi finalmente il diesse Massara potrà concentrarsi quasi esclusivamente sugli acquisti . O meglio, potrà ragionare sulle cessioni con calma e senza dover chiudere operazioni in saldo per ottemperare ai paletti imposti dal settlement agreement dell’Uefa. Via al lavoro in entrata, quello portato avanti silenziosamente prima da Ghisolfi e adesso da lui, ma che fin qui non ha avuto chiaramente la precedenza a Trigoria: tanti nomi sono stati visionati, ci sono stati contatti con gli agenti, gli intermediari, i club, lasciati però rispettosamente in attesa per definire gli affari in uscita. Di certo Massara da domani avrà fretta di lavorare su Matt O’Riley , quel centrocampista che tanto piace a Gasperini e che sarebbe un ottimo innesto nel reparto guidato da Koné. Il giocatore qualche giorno fa ha aperto alla trattativa con i giallorossi ed è in attesa di capire non solo la proposta d’ingaggio ma anche quello che sarà il progetto triennale appena cominciato dalla Roma e che si svilupperà con Gasperini. Ecco, il tecnico è sicuramente una garanzia di lavoro e serietà, una conferma della volontà del club di crescere e sviluppare un lavoro mirato per tornare a giocare in Champions e competere nei tornei europei. Anzi, la Roma punta senza ombra di dubbio a volare a Istanbul e a vincere la prossima edizione dell’Europa League . Un altro nome visionato per il centrocampo, forse un’alternativa al danese, è Ismael Koné , il ventitreenne seguito la scorsa stagione da Ghisolfi e che invece andò in prestito nel Rennes di Massara. Il cartellino è del Marsiglia, il diesse ha naturalmente un canale importante nel mercato francese e potrebbe decidere di tornare sul ragazzo per comporre a centrocampo una linea di Koné, il K2. Costo di O’Riley, 25 milioni , costo di Koné 15 milioni . Insomma, adesso spetta a Massara decidere il suo nuovo titolare in mezzo al campo. Una possibile riserva è invece un ex Venezia che adesso milita nel Lione: Tessman, lo statunitense di ventitré anni che piace anche al Pisa (per fare il titolare) e che può essere preso con 6-7 milioni.

Mercato Roma, per l'attacco piace Mikautadze

Il Lione del resto, retrocesso in seconda divisione, non può certo alzare il valore dei giocatori che vogliono lasciare il club dopo i problemi finanziari che l’hanno penalizzato. Per questo motivo sempre dalla squadra transalpina potrebbe arrivare il sostituto di Abraham e Shomurodov: Georges Mikautadze, 24 anni, centravanti georgiano dal costo di circa 20 milioni. Attaccante da una ventina di gol in stagione, ma anche abile sulla trequarti per il suo lavoro di squadra: innesca gli esterni e apre gli spazi per i centrocampisti grazie alla sua visione di gioco, la protezione del pallone e la velocità in ripartenza col pallone tra i piedi. Può giocare come centravanti di riferimento, accanto a Dovbyk ma anche alle sue spalle. Insomma, un vero e proprio affare.

Roma, Tagliafico da domani è svincolato

Potrebbe esserlo anche Nicolas Tagliafico che domani sarà a tutti gli effetti svincolato dal Lione. Alla Roma potrebbe giocare da difensore centrale (braccetto) per facilitare l’uscita del pallone dalla difesa. Attenzione al Siviglia che ha rilanciato l’offerta per convincerlo a trasferirsi in Andalusia. Insomma, alla Roma le idee non mancano, da domani avrà il tempo di realizzarle.