Dall'Argentina: "Paredes dalla Roma al Boca Juniors, tutto pronto per le visite mediche"

"Leandro Paredes giocherà nel Boca Juniors". Dall'Argentina rimbalza la notizia di significativi passi in avanti per il ritorno in Sudamerica del centrocampista della Roma. Secondo quanto riferito da Diario Olé: "Ci sono stati passi in avanti per lo svincolo di Paredes ed è ormai tutto pronto. Può riabbracciare la sua squadra del cuore. La trattativa ha avuto una svolta. Non c'entra clausola rescissoria, ma è stata decisiva una trattativa più diretta. Tutto si è concluso nel migliore dei modi".