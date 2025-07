Wesley e Ferguson, serve l’ultimo sprint: la Roma ha un vantaggio su tutti

Senza ansie, ma la Roma ha fretta. Perché su Wesley e Ferguson sono piombati, più o meno recentemente, i club di mezza Europa. Il laterale brasiliano, che piace anche al Milan, ha da tempo l’accordo con la Roma, ma manca quello tra Massara e il Flamengo. Ballano cinque milioni tra domanda (25) e offerta (20) ma, come accade spesso con i club sudamericani, ci sono in ballo anche clausole, cavilli e percentuali varie ed eventuali su presenti e future rivendite. Insomma, l’ottimismo c’è, l’accordo definitivo ancora no. Stesso discorso (ma chiusura più vicina) per quanto riguarda Ferguson: in teoria sarebbe il centravanti di riserva, in pratica nelle intenzioni di Gasperini e Massara si dovrebbe giocare il posto con Dovbyk. La Roma ha bisogno di mettere chili e centimetri, come dimostra anche, a centrocampo, l’arrivo di El Aynaoui , figlio di una culturista e un ex tennista. Ferguson ha fisico e personalità anche se nell’ultimo anno in Inghilterra non lo ha dimostrato.

Roma, la trattativa per Ferguson

Un’attenta analisi della BBC dimostra la sua involuzione e racconta anche come cambiare aria gli farebbe bene. La Roma c’è: piace al Celtic, club spagnoli e portoghesi si sono fatti avanti, ma per lui la chiamata giallorossa è stata prioritaria. Manca, però, lo sprint finale. Ha 21 anni, ha bisogno della grande opportunità della carriera. In passato piaceva all’Atalanta ma Massara si è mosso per tempo. Il giocatore ha dato il suo ok, anche il Brighton è più che disponibile al prestito ma pretende garanzie sul riscatto. Obbligo e non diritto, condizioni abbastanza semplici, cifra già fissata. Non bassa: tra i 30 e i 40 milioni. La Roma è anche disposta ad arrivarci, ma vuole che ci sia un obbligo dopo un numero importante di presenze e gol. Finora questo accordo non è stato raggiunto, ma si conta di chiuderlo oggi. Ferguson non vede l’ora di arrivare: adattarsi alla Serie A non è mai facile e serve tempo per lavorare e adattarsi.

L’analisi

Scrive la BBC: «Quando Evan Ferguson terrorizzò il Newcastle United il 2 settembre 2023, divenne il quarto giocatore nella storia della Premier League a segnare una tripletta prima di compiere 19 anni. Nella stagione precedente, poco dopo aver compiuto 18 anni, si era fatto notare nella squadra e aveva segnato tre gol nelle sue prime cinque presenze. Il mondo era ai suoi piedi e i grandi club giravano intorno a lui. Sono passati quasi due anni, e ne ha ancora solo venti, ma la sua carriera è in stallo al punto che l’ex attaccante del Brighton Warren Aspinall afferma che è giunto il momento di “venderlo per quello che è possibile ottenere”». E, ancora: «Per ora, sembra più che altro che il suo inizio strepitoso al Brighton abbia creato aspettative irrealistiche. Se il Brighton lo vendesse, qualcun altro avrebbe l’opportunità di capire come si potrebbe evolvere la sua storia». La Roma ci crede e farà di tutto per scoprirlo.