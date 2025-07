Wesley chiama la Roma: l'indizio social fa sperare i tifosi

Wesley vuole la Roma: non l'ha detto ma è come se lo avesse fatto. Il brasiliano, infatti, ha postato una foto di famiglia sui social scrivendo “tutto per voi" e allegando due cuori. Uno di colore giallo e l'altro rosso. Più di un indizio. L'esterno, segnalato da Gasperini come rinforzo ideale per la fascia, conta di sbarcare in Italia il prima possibile per iniziare la stagione all'Olimpico. La trattativa, come è noto, sta andando avanti.